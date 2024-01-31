李新曾惹怒老公沈世朋。（八大提供）

八大電視《WTO姐妹會》日前討論「前情人」主題，李新曾與老公沈世朋聊起過往戀情，她和初戀男友曾約定去夏威夷玩，最後沒有實現，無心之下向沈世朋開口，希望改天一起去完成夢想，「我老公就冷冷回我一句，『我跟我初戀女友約定去非洲打獵，妳要不要先陪我去非洲打個獵？』」，這讓李新再也不敢提夏威夷。

主持人莎莎也想起自己惹怒男友的經驗，有一次在看到新住民小孩很可愛，她就對男友說：「混血兒好可愛，也好想要生一個混血兒！」竟導致男友發火，隨即遭搭檔郭彥均吐槽：「當然不行啊，因為我又不是外國人，所以妳的意思是說，妳要找外國人囉？」

唐志中有一件直到現在都很後悔的事，就是瞞著現任幫助前任。已分手的前任向他借錢，他幫助對方後，對方回傳「謝謝」的訊息被現任看見，當下被機會教育，「現任就跟我講一句話，你要做任何決定之前，都可以跟我商量，我也會站在你這邊，但你偷偷來的話，那應該就是有鬼」。

李新也分享自己的感情觀，喜歡坦蕩的她，欣賞可以和平分手的男生， 不會介意老公與前任還有互動；有次他們去墾丁，恰巧看到一間店家櫥窗貼著沈世朋與前女友合照，李新說：「我立馬衝進去跟店老闆說，我是他現在的太太，我們可不可以再重新拍一張？把那張換下來。」心態大方被眾人誇讚。《WTO姐妹會》每週一至週四晚間11點於八大綜合台播出。