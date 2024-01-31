大陸歌手曲婉婷以一曲《我的歌聲裡》爆紅，未料2014年高官母張明杰因涉嫌貪汙15億台幣、濫用職權被捕，遭判無期徒刑，而曲婉婷演藝事業也受到影響，但她仍會透過社群分享近況，近日她透露已吃素4年，未料卻引來網友砲轟連連。

曲婉婷透露她吃素4年，但爸爸仍不相信她在不吃任何葷食的情況下，可以健康的活著，但她如果吃肉、乳製品、雞蛋和海鮮等食物，臉就會不太舒服，而當她知道這些食物帶來虐待動物和環境影響，且了解素食的健康和營養，「我知道我可以在這個世界上生存和生活得很好。」

她也呼籲大家作為地球的一份子，和大自然、動物共享環境，你的選擇就很重要，並曬出一段短片，影片中她露出結實平坦小腹，身材曲線看上去健美緊實，但網友卻不領情，紛紛提及她母親的爭議，怒批「不吃任何動物產品，只花工人血汗錢、吃人血饅頭」、「害得千家萬戶吃苦，少吃一口肉算個啥」、「又出來賣慘，好大的臉」、「人血饅頭都吃撐了。還有臉說吃素？」、「也是，光吃人血饅頭就夠了」。

曲婉婷媽媽張明杰曾任哈爾濱市發改委副主任，因收賄、濫用職權罪名被起訴，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，由於她被控貪汙的費用包含退休員工安置費，導致患病員工沒錢治病而死，因此曲婉婷也被批是吸著人血養大的。