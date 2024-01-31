飲食和運動始終是任何減肥策略的核心，不過咖啡因可以幫助減肥，早已不是什麼秘密，但每天需要多少咖啡因才能減肥？專家表示，根據你身高體重，每天喝2到5杯，咖啡因攝取量約為200至400毫克會是個不錯的選擇。

據美國《紐約郵報》（New York Post）31日報導，營養師湯米（Tammy Lakatos Shames）和萊西（Lyssie Lakatos）的看法與哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）的研究一致，每天4杯咖啡可以降低約4%的體脂肪。

兩位營養師表示：「咖啡因，它具有生熱作用，可以加速新陳代謝，幫助你燃燒更多卡路里，一些研究表明，它有助於降低體重指數、體重和體脂。咖啡還可以抑制食慾，減少飢餓感。」

「研究表明，飯前喝咖啡可以減少下一餐攝取的熱量，即使您飯前喝咖啡長達4個小時。咖啡還含有綠原酸（CGA），現已被證明可以增加體脂肪燃燒，並可能有助於減緩碳水化合物的吸收。」

但他們也提醒，如果在咖啡中添加奶油、牛奶或糖，那麼咖啡消耗掉的任何卡路里，就全回來了。