2月將迎來一連7天的春節假期，許多民眾紛紛計畫出國旅遊，據易遊網機票銷售數據統計，今年春節機票票價雖有2至6成不等的漲幅，考量許多民眾不想花大錢又想在旺季展開海外旅遊，易遊網推薦5個小資票價的短程航點，最低1萬元有找。

易遊網表示，春節是一年當中票價最貴的旺季檔期，由於疫後機票成本已經墊高，加上旺季調漲，讓不少想過年出國的民眾望之卻步，建議可選擇短程航點優先，並避開日本熱門航點，找尋票價漲幅相對小的航點，可省下不少預算。

若查詢傳統航空的最新票價，最低票價2萬有找的航點來看，如果想赴東北亞旅行，韓國票價比日本便宜許多，韓國第一大城首爾來回含稅機票最低1萬4639元起；要避寒則可考慮四季如夏的東南亞城市，東南亞最熱銷的航點泰國曼谷目前還是免簽期間，加上2月屬於涼季，是遊泰國最佳旅遊季節，而到當地中國城還能體驗熱鬧年節氣氛，機票來回含稅票價1萬4222元起。

不用擔心語言問題、華語可通的新加坡，機票來回含稅1萬4342元起，且新加坡環球影城推出春節套票方案，適合親子客暢玩放電；現在已可用電子簽證入境的越南，以胡志明市的票價最為便宜，來回含稅票價1萬7049元起；鄰近台灣、飛行時間不用2小時的澳門，適合安排3天2夜的短天數旅行，而澳門也有走春慶祝活動，包含花車巡遊、煙花匯演、光雕表演等，機票來回含稅價6926元起。

要特別注意的是，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家亦是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，一般來說，名勝景點、遊樂園、滑雪場、地標商場春節仍會正常營運，個人商家或華人餐館會安排店休機率高，因此規劃行程時，可先查詢該國的放假時間以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。

KKday也瞄準走春商機祭出許多優惠，包含針對親子族群推出六福村主題樂園春節門票買1送1、九族文化村櫻花祭季票1元搶購活動，並加碼購買指定樂園門票就送飲品；想要去郊外、跨縣市旅遊，卻不想自駕塞車，也有武陵賞櫻專車、雙北賞櫻一日遊、陽明山賞花一日遊等行程，自由行旅客也可選購高鐵國旅聯票，來回車票最低68折。此外，今年嘉義旅遊新去處「蓋婭莊園」也將在2月7日獨家開賣買1送1。