金湖鎮的后園與林兜兩新建社區活動中心今天同日舉行落成啟用典禮，陳福海(前中)與陳玉珍(前右)兩人都全程參與，但私底下互動並不多。（于家麒攝）

位於金門縣金湖鎮新湖里后園與林兜的兩個新建社區活動中心今(31)日相繼舉行落成啟用典禮，包括縣長陳福海、立委陳玉珍與多位地方民意代表皆到場祝賀，不過原本喜慶的場合在陳福海致詞時卻以「前輩」的身份向陳玉珍連任立委之路下足「指導棋」，說她是金門人選出的立委，在中央應該與人為善，不要咄咄逼人，才能為地區爭取到預算；陳玉珍也不甘示弱表示，自己跟中央各部會首長關係都很好，也很有政治聲量，爭取預算絕無問題，讓現場氣氛瞬間「結冰」，充滿濃濃政治味。

金湖鎮新湖里的后園與林兜兩新建社區活動中心，在鎮公所精心安排下，今天同日舉行落成啟用典禮，陳福海與陳玉珍兩人都全程參與，但私底下互動並不多，陳福海在上台致詞時還以自己從政30多年「前輩」的身份，「指導」陳玉珍在立法院要廣結善緣，對每個政黨都維持友好關係，不要老是跟人家吵架，如此在為地方爭取預算時才比較有機會得到中央的補助，像是金門的財政分級是第3級，跟新竹市一樣，跟澎湖與馬祖兩離島不同，自籌款偏多，對金門很不公平，這才是立委應該要去反應爭取的。

對於「前輩」陳福海的「指導」，陳玉珍接續上台後也不甘示弱的說，每個人站在不同的位置，格局思維不同，她說自己是很有政治聲量的立委，與中央各部會首長私下也都相當要好，要幫家鄉金門爭取預算都沒有問題。陳玉珍也請身為民眾黨地方縣長的陳福海，幫忙遊說黨內立委同志，明天新任立委就職，一起支持韓國瑜坐上立院龍頭寶座，攜手國民黨成為多數黨，往後在爭取經費時也將更加有利。

陳玉珍也表示，選舉已經過了，目前應該把目光聚焦在兩岸關係上，她提到先前去北京時，有建議民眾去廈門可以多帶酒，這部分陸方已實現；而針對免稅酒銷陸議題，大陸也支持；她更邀請陳福海找時間，兩人一起去北京，協商早日開放陸客來金門旅遊，恢復地區觀光往日榮景。

金門縣金湖鎮新湖里后園新建社區活動中心今日舉行落成典禮，在眾人的祝福下正式揭幕啟用。（于家麒攝）

金門縣金湖鎮新湖里林兜新建社區活動中心今日舉行落成典禮，在眾人的祝福下正式揭幕啟用。（于家麒攝）

充滿政治味的后園與林兜兩處社區活動中心落成典禮雖險些變調，不過最後仍在眾人的祝福下相繼揭幕正式啟用。鎮公所期盼，藉由活動中心的啟用能就近提供社區更完整的長照服務、多元研習、運動休閒、親子樂活的社福據點，讓全年齡層鄉親都能在此快樂共學、幸福樂活共享，讓居民生活更多元、健康。

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