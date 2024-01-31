位於金門縣金湖鎮新湖里后園與林兜的兩個新建社區活動中心今(31)日相繼舉行落成啟用典禮，包括縣長陳福海、立委陳玉珍與多位地方民意代表皆到場祝賀，不過原本喜慶的場合在陳福海致詞時卻以「前輩」的身份向陳玉珍連任立委之路下足「指導棋」，說她是金門人選出的立委，在中央應該與人為善，不要咄咄逼人，才能為地區爭取到預算；陳玉珍也不甘示弱表示，自己跟中央各部會首長關係都很好，也很有政治聲量，爭取預算絕無問題，讓現場氣氛瞬間「結冰」，充滿濃濃政治味。
金湖鎮新湖里的后園與林兜兩新建社區活動中心，在鎮公所精心安排下，今天同日舉行落成啟用典禮，陳福海與陳玉珍兩人都全程參與，但私底下互動並不多，陳福海在上台致詞時還以自己從政30多年「前輩」的身份，「指導」陳玉珍在立法院要廣結善緣，對每個政黨都維持友好關係，不要老是跟人家吵架，如此在為地方爭取預算時才比較有機會得到中央的補助，像是金門的財政分級是第3級，跟新竹市一樣，跟澎湖與馬祖兩離島不同，自籌款偏多，對金門很不公平，這才是立委應該要去反應爭取的。
對於「前輩」陳福海的「指導」，陳玉珍接續上台後也不甘示弱的說，每個人站在不同的位置，格局思維不同，她說自己是很有政治聲量的立委，與中央各部會首長私下也都相當要好，要幫家鄉金門爭取預算都沒有問題。陳玉珍也請身為民眾黨地方縣長的陳福海，幫忙遊說黨內立委同志，明天新任立委就職，一起支持韓國瑜坐上立院龍頭寶座，攜手國民黨成為多數黨，往後在爭取經費時也將更加有利。
陳玉珍也表示，選舉已經過了，目前應該把目光聚焦在兩岸關係上，她提到先前去北京時，有建議民眾去廈門可以多帶酒，這部分陸方已實現；而針對免稅酒銷陸議題，大陸也支持；她更邀請陳福海找時間，兩人一起去北京，協商早日開放陸客來金門旅遊，恢復地區觀光往日榮景。
充滿政治味的后園與林兜兩處社區活動中心落成典禮雖險些變調，不過最後仍在眾人的祝福下相繼揭幕正式啟用。鎮公所期盼，藉由活動中心的啟用能就近提供社區更完整的長照服務、多元研習、運動休閒、親子樂活的社福據點，讓全年齡層鄉親都能在此快樂共學、幸福樂活共享，讓居民生活更多元、健康。
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