重慶男子張波在女友葉誠塵教唆下，將一對2歲、1歲兒女從15樓住處空拋落地致死，兩人罔顧人倫被判處死刑，於1月31日被重慶市第五中級人民法院依據大陸最高法院覆核，執行死刑。

澎湃新聞報導，行刑當日上午，有法官上門通知重慶姊弟墜亡案被告張波家屬與張波見面。8個月前，張波與同案另一被告葉誠塵被判死刑，並報請最高法覆核。最高院對復核一案依法裁定核准張波、葉誠塵死刑。

2020年11月2日，家住重慶南岸區錦江華府的張波將女兒雪雪（化名，歿年2歲）、兒子洋洋（化名，歿年1歲）從15樓的家中摔下地面，致2名孩子死亡。南岸警方偵查發現，這起故意殺人案的嫌疑人除張波外，還有其女友葉誠塵。

重慶市第五中級人民法院一審認定：張波在婚姻存續期間，與葉誠塵建立不正當男女關係。2020年2月，張波與陳姓女子離婚，葉誠塵明知張波的子女張某甲和張某乙將由陳女撫養，仍視他們為與張波結婚的障礙。張波和葉誠塵共謀採用製造意外高墜的方式，殺害張某甲和張某乙。其後，葉誠塵多次催促、逼迫張波作案，並限定作案期限。2020年11月2日15時30分許，張波將正在次臥氣窗窗台玩耍的張某甲和張某乙雙腿抱住一起從窗口扔到樓下，致二人死亡。

重慶市五中院一審審理後認為，張波、葉誠塵的行為突破了人倫底線、道德底線、法律底線，嚴重背離社會主義核心價值觀，社會影響極其惡劣。且兩人作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重。葉誠塵與張波在共同犯罪中的地位、作用相當。重慶市第五中級人民法院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

一審宣判後，張波、葉誠塵提出上訴。重慶市高級人民法院於2023年4月6日進行了公開開庭審理。二審開庭35天後，經審理查明的事實與一審一致。

重慶市高級人民法院認為，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。張波直接實施殺人行為，葉誠塵在決定殺害兩名兒童、採用製造意外高墜方式作案、催促逼迫張波實施殺人、追求被害兒童死亡等方面更為積極主動，二人在共同犯罪中地位、作用相當，均係主犯。

張波、葉誠塵罔顧國法天理人情，嚴重挑戰法律和倫理底線、踐踏社會良知，其作案動機特別卑劣，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，社會影響極壞，應依法從嚴懲處。

張波、葉誠塵及其辯護人提出張波沒有實施殺人行為、葉誠塵沒有逼迫和催促張波作案、原判量刑過重等上訴理由和辯護意見與二審查明的事實不符，依法不予採納。

一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。