2024立委選舉藍營告捷，民進黨失去席次過半與國會多數2項優勢，如今面臨藍綠白競爭國會龍頭寶座，各界好奇游錫堃若未能成功連任立法院長，是否會辭去立委職務，讓民進黨政策會執行長王義川遞補進入國會？前立委郭正亮31日在《下班瀚你聊》節目強調，游錫堃當選立法院長的機率不高，但民進黨總統當選人賴清德會幫他安排位置，而且應該是院長級的。不分區莊瑞雄也可望入閣，這樣王義川就能遞補進入立院。

郭正亮提到，原本不分區名單內正國會的席次是要給總統府秘書長林佳龍，但林佳龍想走行政系統，希望能夠爭取當閣揆，所以找游錫堃，但游錫堃以「年紀這麼大還列在不分區內很難看」為由，拒列不分區。最後是在賴清德勸進游錫堃續任立法院長的情況下，游才答應列入不分區。

郭正亮強調，賴清德是一個很重情義的人，既然找了游錫堃來淌這個渾水，若游錫堃競選立法院長失利，賴清德一定會幫他安排位置，「而且應該是院長級的！」

至於王義川是否有機會遞補進入立法院？郭正亮直言「一定會！」他指出，游錫堃等到賴清德幫他安排的位置確定後就會辭職，民進黨不分區立委當選人莊瑞雄一定也會入閣，且他再來也要60歲了，可以當到部長級的位置了，「這樣一來王義川就能夠進入立法院！」