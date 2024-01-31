星二代歐陽娣娣是資深男星歐陽龍和傅娟的小女兒，娣娣有兩位明星姊姊歐陽妮妮和歐陽娜娜，最近她也跟上姊姊們的腳步，參加選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團席位；《創造營亞洲》主題曲MV在1月31日晚間發布，歐陽娣娣被發現份量不到5秒，但她最終特寫鏡頭驚豔全網，直呼「有那麼漂亮？」

大陸與泰國共同製作選秀節目《創造營亞洲》將在2月開播，今（1月31日）晚釋出主題曲〈Summer Dream〉MV，有70位來自不同國家的女孩子在舞台上綻放光芒；而先前傳出歐陽娣娣也有參加，不過，她在主題曲MV份量竟不到5秒，令不少網友質疑難道她淪為背景。

歐陽娣娣在《創造營亞洲》主題曲MV中的最終大特寫，美到讓人驚豔。（圖／摘自CHUANG ASIA - Get the WeTV APP YouTube）

雖然歐陽娣娣在主題曲2分34秒才出現個人鏡頭，也就短短2秒，但她在歌曲結束後的特寫，露出超甜笑容並雙手比出愛心手勢，直接美暈一票網友，更讓人忍不住讚嘆，「有那麼漂亮？」；因為歐陽娣娣昔日經常被認為是歐陽三姊妹裡顏值最低的，但她隨著年紀增長也越來越漂亮。

歐陽娣娣決定挑戰選秀節目後，她的二姊歐陽娜娜、大陸新生代女星虞書欣和資深女演員蔣勤勤都替她錄製加油影片，外界也都很期待歐陽娣娣是否能以女團成員身分出道。