台灣地處熱帶和亞熱帶交界處，多變氣候也因此造就許多美味水果，享有「水果王國」名號。就有網友好奇詢問，台灣出產的水果中，哪一種是最強、最具有競爭力的，引起鄉民討論，底下幾乎一面倒點名「愛文芒果」，直言光是香氣就贏過其他國家水果10條街。

網友在PTT八卦版發問「台灣最強的農產品是哪一種水果？」，他表示台灣島嶼氣候特殊，水果種類豐富度無可挑剔，但若要從中挑選，哪一種是最強最具競爭力的，好吃到即使產量過剩也會通通吃光。

鄉民們紛紛點名芒果：「絕對是芒果啦」、「愛文芒果」、「只有芒果能打」、「愛文芒果真的讚，比菲律賓、泰國的香氣強了10條街」，也有人給出其他答案：「我覺得是蓮霧」、「蓮霧吧，其他水果包括芒果競爭太激烈，東南亞國家價格還有優勢」、「荔枝吧，沒聽說過荔枝滯銷」、「除了芒果，鳳梨釋迦跟西瓜都讚」、「草莓啊，盛產季每個人都在吃」。

還有人點名藍莓可以再觀察：「已經有果農開始大量種藍莓了」、「藍莓不錯，但很吃氣候，藍莓期應該快開始了」。