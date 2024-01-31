香港成人片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」，是華語圈最具知名度的女優，近日她分享自己的「慘痛投資史」，2.5億台幣的資產賠到只剩94元台幣，讓她直呼自己是敗家女。
玩偶姐姐在社群平台以「如何從800萬美元資產變成3塊美金」為題，透露自己因為討好型人格，不停幫身邊的人置產，自認為資金流是無限的，就沒想去創造低風險的被動收入，加上對資金管理毫無頭緒，平常花費都以財富自己為標準，只買貴的，還糊塗投資創業公司，導致她在熊市中慘賠。
資產從800萬美元跌到100萬美元後，她不顧旁人反對，開始接觸高槓桿、高倍率的投資，希望可以透過高風險、高收益的投資，將錢賺回來，結果在各種跟單、資金拉滿的情況下，資金賠到剩下10萬美元，最後投資爆倉而大賠，僅剩下3美元（約94元台幣）。
慘痛經驗曝光後，也引來網友留言「有錢不要亂投，謹慎再謹慎」、「真的建議不要把投資當作賭博」、「算給大家上了一課，警醒世人」。被譽為「女菩薩」的玩偶姐姐，雖然都戴著口罩，但深邃大眼和白皙皮膚加上曼妙身材，讓她爆紅，堪稱華人圈最紅的AV女優。
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