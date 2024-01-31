春節長假商機，劍湖山世界、九族文化村，及麗寶樂園，不約而同祭出優惠價或亮眼活動搶市。其中，劍湖山2月3日至2月18日止，12歲以下免費遊園，且遊客購票還有機會抽中日本來回機票。九族文化村最出名的「九族櫻花祭」開跑，2月1日起至3月10日園區超過5,000株的櫻花接力綻放，相當吸睛。

無獨有偶，喜迎龍年春節假期，麗寶Outlet Mall自2月10日至2月25日推出《福龍迎春慶新年》系列活動，不論走春買福袋，挑選伴手禮，添購新衣新鞋，更是親友歡聚吃美食的最佳選擇。大年初一和初二，憑100元現金，抽好禮，就有機會帶回麗寶賽車旅店住宿券、太陽眼鏡等大獎，全館品牌也推出「龍來運轉」超值福袋，驚喜價買到賺到。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年春節在寒假的最後段，很多小朋友在家裡都悶壞了，所以，園區特別提早推出春節優惠，2月3日至2月18日止，12歲以下免費活動，只要是民國100年（2011年）1月1日後出生者，出示健保卡正本，搭配一名同行者，現場購買799元優惠票（原價999元），即可享免費入園，歡迎帶著小朋友到劍湖山「瘋玩」。

而眾所期待的壽星優惠，也在2月1日至2月29日推出，2月壽星憑有效證件到劍湖山購票，2月天天購票門票享4折優惠，只要399元（原價999元），午後三點星光票優惠，也將限時於2月3日至2月18日重磅回歸，門票也只要399元，更多春節活動，將陸續推出。

一年一度的「九族櫻花祭」正式開始，2月1日起至3月10日園區內，超過5,000株的櫻花，接力綻放，讓遊客沈浸在園區多種櫻花的氛圍，九族櫻花祭還包括櫻花餐會、茶會及市集，更有全台獨家限定推出的「櫻花水晶纜車」可搭乘，相當吸睛。

2024九族櫻花祭的一大亮點，就是期間限定推出「櫻花女王號纜車」，2024年是九族櫻花祭與日本櫻花協會交流，邁入第三個十年，讓雙方「日九生情」的櫻花情誼，愈加穩固。

九族櫻花祭，不僅獲得賞櫻名所認證，2024年逢日本櫻花協會60週年，特別派出新任第30代櫻花女王，出訪台灣，預計2月17日至18日，將舉辦盛大交流活動，活動精采可期。