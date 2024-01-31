新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委扮演關鍵少數，有機會左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人29日先後拜會民眾黨團洽談。民眾黨31日表態將推派不分區黃珊珊角逐立法院長，並強調第一輪若沒有結果，將不投第二輪。選戰情勢看似明朗化，不少人看好韓國瑜當選。精神科醫師沈政男強調，韓國瑜再有一千個不好，至少也比民進黨好多人士會溝通，綠營標榜多元，現在選票會教懂他們什麼是真正的謙卑。

「吞不下去也得吞！被綠營羞辱與踐踏的人，就要當立法院長了。」沈政男31日在臉書發文提到，綠營選前那支電視競選廣告，用一隻手把韓國瑜從選票上頭捻出來，在空中盪呀盪的，「實在是，該怎麼說呢？你瞧不起韓國瑜，就是瞧不起支持他的選民。」

沈政男指出，台灣社會就是這樣，兩極化對立，把彼此與彼此支持的人或政黨醜化、劣化，然後羞辱與踐踏，才能彰顯自己的不凡與別人的低下？「其實，不過半斤八兩與三百公克的差別而已。真的，政治就不是你們想的那樣啦！」民主政治就是家常便飯，誰都能來帶領國家，偏偏此間有好多人就是停留在仰望明君與聖人的心態裡，於是不合他們標準的人，便是草包與垃圾。

「殊不知，你的寶貝，也是別人的怪獸啊！」沈政男強調，韓國瑜再有一千個不好，至少也比民進黨好多人士會溝通，而不是用什麼認知作戰、中共同路人、有的沒有的說法要來封鎖別人的嘴巴與腦筋，要人家都跟他們想同樣的事情，講同樣的話語。韓國瑜現象是很深奧又有趣的政治學議題，一時三刻講不完，「這裡只是要說，到底是支持韓國瑜的人或政黨沒水準，還是反對他的人或政黨格調低？」

沈政男直言，「答案：不過是草包與傲慢的草包，那樣的差別而已。標榜什麼多元、開放、包容，嗯，你們連韓國瑜當立法院長都吞不下去。吞不下去，現在，也得吞了。選票會教懂你們，什麼是真正的謙卑！」