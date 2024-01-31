今天的我沒有極限？有名駕駛今(31)日早上行駛在國道1號麻豆交流道前，因發現前方大車已經亮起雙黃燈，並且減速的慢慢向右靠，後來也發現內線車道的車速已大幅減慢，下秒，便看見第1輛休旅車煞不住撞飛前車，緊接著又出現1輛轎車，穿越兩車後又擠進前方排隊車流，造成5車的追撞車禍；對此，網友也搖頭表示「台灣日常，內線喜歡跟車跟超近，反應得過來嗎？」、「內線戰士」。

「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」臉書粉絲專頁，分享1段33影片，拍攝地點位於國道1號麻豆交流道前，拍攝時間是今(31)日早上7時29分許，駕駛行經在這路段上，發現前方的大車已經減速並且亮起雙黃燈，且不斷的偏向外線，不久之後，便發現內線道的車輛皆亮起煞車燈大幅減速，下秒，1輛休旅車疑未注意車前狀況，直接猛衝撞上去，直接把前車撞噴飛後，休旅車再撞到內線車道的轎車。

此時，又看見1輛轎車飛快的跨越內線道與中線道的分隔線衝了出來，並擠進前方兩車之間，造成追撞車禍，最後可見現場滿地碎片四散，而5輛發生車禍的汽車也停了下來，佔住了內、中、外3個車道；對此，該粉絲專頁也在貼文寫下「大車司機們都有互相通報早早就靠邊減速閃燈了，就剩些不注意前方的小車直直衝」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「小烏龜：今天的我沒有極限」、「也太會衝」、「台灣日常，內線喜歡跟車跟超近，反應得過來嗎？」、「早上在麻豆交流道前吧」、「好療癒喔」、「高速公路最常車禍的點，內線車道、交流道前」、「很多人就只會衝」、「看到前車閃雙黃燈就要有警覺心」、「都愛開快，又不保持安全距離，前面一有狀況，不發生車禍才怪」、「內線戰士」。