大陸民航局1月30日宣布，取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，未來航線將更貼近海峽中線飛行，引發我方嚴正抗議。不過國民黨立委賴士葆指出，我方除了呼籲呼籲對岸停止不適當的行為，官員們無計可施，他要請問準總統賴清德，除了對抗，和平保台的策略是什麼？

賴士葆在臉書發文指出，2022年8月裴洛西訪台，沒有給台灣帶來實質幫助，卻留下空前的禍害，中共軍機飛越台灣海峽中線，過去多年兩岸互相尊重，彼此有默契的海峽中線被突破了，就好像被撞開的閘門。

賴士葆說，大陸民航局在1月30日宣布取消M503航路，由北向南飛行偏置，W122、W123航線由西向東運行。表面上的理由說緩解航班壓力，事實上貼近海峽中線及台北飛航情報區，壓縮我方防空辨識可預警的時間，航機很容易越過海峽中線，也就意味著中線被取消了。

賴士葆表示，副總統賴清德才剛當選下任總統，都還沒有上任，諾魯日前與我斷絕外交關係，現在壓縮我方民航路線，挑釁海峽中線，由於兩岸關係惡化，中共此舉不友善的動作沒有協商、沒有告知，僅片面宣告。陸委會表達抗議，交通部憂心恐與民航與軍機衝突，行政院長陳建仁表示這已影響飛安，也破壞台海及區域的現狀，除了呼籲對岸停止不適當的行為，官員們無計可施。

賴士葆強調，選前賴清德信誓旦旦的說：「我當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低，因為我最有能力守護國家的安全。」如今海峽中線被步步進逼，我方只能退縮。從裴洛西訪台之後，海峽中線就回不去，面對外交、國防的新變數，可以預見的未來，賴清德自詡最能守護國家安全，除了對抗，和平保台的策略是什麼？