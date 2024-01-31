綜合統計處長蔡鈺泰表示，自前年下半年出口衰退後，廠商持續藉由減產以去化庫存，原預期去年上半年可以完成，但迄去年底庫存調整仍在進行中。
主計總處視察王翠華表示，去年第四季仍維持「存貨去化」的趨勢，存貨變動雖仍是負的（代表去化庫存），但負值已漸收歛，隨著經濟穩步復甦，整體存貨的去化有機會在今年上半年完成。
王翠華進一步表示，依海關進口資料顯示，去年第四季電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品的進口年增率已由負轉正，這說明雖然整體存貨去化仍在進行中，但有些產業已完成去化並開始備料了。
主計總處今（31）日指出，去（112）年第四季業者仍持續調整庫存，存貨去化尚未完成，估計隨著全球終端需求回升，我國出口、生產復甦，這一波存貨的去化在上半年有機會完成。
綜合統計處長蔡鈺泰表示，自前年下半年出口衰退後，廠商持續藉由減產以去化庫存，原預期去年上半年可以完成，但迄去年底庫存調整仍在進行中。
主計總處視察王翠華表示，去年第四季仍維持「存貨去化」的趨勢，存貨變動雖仍是負的（代表去化庫存），但負值已漸收歛，隨著經濟穩步復甦，整體存貨的去化有機會在今年上半年完成。
王翠華進一步表示，依海關進口資料顯示，去年第四季電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品的進口年增率已由負轉正，這說明雖然整體存貨去化仍在進行中，但有些產業已完成去化並開始備料了。
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