綜合統計處長蔡鈺泰表示，自前年下半年出口衰退後，廠商持續藉由減產以去化庫存，原預期去年上半年可以完成，但迄去年底庫存調整仍在進行中。

主計總處視察王翠華表示，去年第四季仍維持「存貨去化」的趨勢，存貨變動雖仍是負的（代表去化庫存），但負值已漸收歛，隨著經濟穩步復甦，整體存貨的去化有機會在今年上半年完成。

王翠華進一步表示，依海關進口資料顯示，去年第四季電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品的進口年增率已由負轉正，這說明雖然整體存貨去化仍在進行中，但有些產業已完成去化並開始備料了。