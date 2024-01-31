喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）銀幕生涯長達40幾年，有著多部經典作品，憑藉《楚門的世界》、《月亮上的男人》分別拿下金球獎最佳戲劇類電影男主角與最佳音樂及喜劇類電影男主角。近年來他逐漸退出螢光幕，過著退休生活。日前好友替他慶祝62歲生日，讓他的近況曝光，他的外貌也讓網友驚訝表示「認不出來。」

金凱瑞2022年宣傳《音速小子2》時，就透露早就有息影念頭，決定專注於自己的「平靜生活」。之後也很少在社交媒體上看到他，本月17日是他62歲的生日，許多喜劇演員都來參加他的慶生派對，包括吉米金莫、賽斯葛林、比爾伯爾、傑夫羅斯、大衛史派德、奎格羅賓森等眾多名人。

其中，演員傑夫羅斯就上傳一張大合照，坐的整桌喜劇演員，他配文寫下「充滿歡樂的晚餐，生日快樂，我們愛你金凱瑞。」而演員大衛史派德就在IG上傳和金凱瑞的合照，並寫下「我在場內笑了很多次，金凱瑞生日快樂，很酷的傢伙。」

不過，從公開照片可以看到，金凱瑞留著長髮和臉部狀態看起來也變得蒼老、不修邊幅，和過去螢幕中帥氣造型有很大落差，讓不少網友驚訝表示「在審美上，是我看過最糟糕的照片之一。」、「看起來很像我的阿姨」、「我已經認不出你了」、「看起來老了10歲。」