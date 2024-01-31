鰻魚在鄰國日本是廣受歡迎的食用魚。受到過度捕撈的影響，野生鰻魚數量銳減，養殖鰻魚在技術面有一定難度，價格昂貴。以色列一家新創公司最近發表首批在實驗室利用淡水鰻魚幹細胞培養的人造鰻魚肉，在複製美味口感的同時也達到保護自然界鰻魚族群免於滅絕的目的，預計最快明年（2025年）進入商業應用。

綜合英國《衛報》、以色列《耶路撒冷郵報》報導，成立於2021年的以色列人造肉業者 Forsea Foods日前發表業界首見、以細胞而非組織培育而成的淡水鰻魚。這種鰻魚原型成功複製日本鰻（Anguilla japonica），具備同樣肥嫩多汁的口感與鮮明的鹹味，而且與其他人造肉品相同，製造過程不用抗生素或生長激素。

Forsea Foods執行長尼爾（Roee Nir）表示，過度捕撈與環境污染導致全球鰻魚數量銳減與非法販運，2000年以來，日本的鰻魚消費量大減80%，價格高昂且貨源奇缺。這家公司的策略是鎖定野生動物之中瀕臨滅絕、在餐飲商店價格也很高昂的物種，鰻魚符合這兩大條件。

Forsea Foods的人造鰻魚肉是使用「類器官」（organoid）生產，這種微型組織從鰻魚身上收集幹細胞培育魚肉，研究人員建立鰻魚的細胞資料庫，並未使用基因改造技術，成本合宜。日本餐廳的鰻魚價格為每公斤250美元（新台幣約7800元），Forsea Foods的人造鰻魚肉價格預估與日本近海捕獲的野生鰻魚差不多。

Forsea Foods使用的技術特別適合培育魚類與海鮮，能夠以天然脂肪與肌肉自然形成3D魚肉微組織，肉質均勻，生長迅速，也不像培育人造肉一樣需要使用更多昂貴的生長因子與細胞生長支架。最終成品會帶有一些植物成分。Forsea Foods也是目前唯一一家使用這種技術培育人造肉的業者。

Forsea Foods已募得520萬美元的資金，預計用約2年時間讓人造鰻魚肉進入商業市場，目前正在日本與整個亞洲地區尋找策略合作夥伴，並且把歐盟、美國列為快速發展的市場。該公司已與日本知名餐廳「菜道」（Saido）主廚楠本勝三合作，用這種人造鰻魚肉烹調了蒲燒鰻魚飯、鰻魚握壽司。

人造肉的碳足跡可能少於養殖肉類。此前已有其他業者從事人造肉研發生產，例如以色列Aleph Farms近日才剛成為世界第一家獲得保健機關核准培育人造牛肉的公司。美國業者Good Meat、Upside Foods已獲准培育人造肌肉。維也納業者Revo Foods去年在奧地利超市推出純素3D列印鮭魚片。