澳洲沿海上有萬頭牛羊陷入困境，當局擔心它可能成為紅海葉門叛軍「青年運動」（Houthis Movement）的目標，隨後下令這艘以色列所擁有的船隻MV Bahijah折返，目前暫時停泊在澳洲西部沿海上，當地炎熱的天氣使得澳洲政府面對動保人士壓力，是否將其重新轉出口，或放行這艘船返回港口停靠、趕緊卸載這些動物。不過農會跟商會都反對動保人士的說法，考慮到檢疫法規必須隔離，這只會徒增牠們的痛苦。

Australian horror ship stuck with 2500 cows and 14,000 sheep 😱



Destination: #Israel



Came back because of being a likely Houthi target and is now stuck on coast of #Australia as a ‘biohazard’



Disastrous conditions temperatures over 35°C/95 °F standing in their own excrements… pic.twitter.com/w5TlN74jZG — Marc Pieterse (⧖) 🌱✌️☮️ (@PieterseMarc) January 31, 2024

據美國《CNN》31日報導，超過1萬4000頭羊、和2000頭牛暫時困於這艘船上，澳洲農林漁業部本週三（31）表示，正在考慮出口商的請求，在重新出口一部分之前，讓其中一些牲畜先下船，動物福利倡導者也呼籲，應該趕快卸載這些動物。

據澳洲政府聲明，MV Bahijah於1月5日自弗利曼特（Fremantle）碼頭啟航前往中東，過去幾週來，因葉門伊朗支持的叛軍襲擊商船，使紅海航線陷入危機，聲稱是為了報復以色列於加薩地區的軍事行動。

啟程15天後，就像其他避開青年運動飛彈和無人機的船隻一樣，該船提出繞過非洲（好望角）的請求被拒。

澳洲當局公開聲明：「為確保MV Bahijah上的牲畜的健康和福祉，要示出口商立即將貨物退回澳洲，」

本週稍早，政府表示正在與出口商合作制定計劃，但截至本週三，政府仍未作出決定，「西澳洲農業協會」（WA Farmers）主席哈塞爾（Hassell）抱怨，幾天前就該做出決定了。

但他也指出有收到船上的照片，顯示動物狀況良好，與擔憂條件惡化的說法相反。「我相信這些羊正坐在陰涼處，白天在農場那樣嚼動牧草，在天氣涼爽的時候進食，」然而，皇家防止虐待動物學會（RSPCA）的首席科學官福勒（Suzanne Fowler）表示，現在應該立即卸載所有動物：「這些動物現在已經在船上度過了至少26天。珀斯的氣溫今天開始達到攝氏40度。」

對此哈塞爾則反駁，卸載動物只會使牠們更加緊張，如果政府允許卸載牠們，這些動物將受到澳洲嚴格的生物安全體系的管理，該體系旨在向進口國保證澳洲的牲畜健康、沒有夾帶病原。

澳大利亞活畜出口協會執行長薩頓（Harvey-Sutton）表示，任何卸載的動物將被安置在澳洲屠宰場進行隔離，直到重新出口或在澳洲屠宰。

「牠們基本上將永遠處於隔離狀態，直到找到市場。這不是兩週隔離就可以解決的事情，更可憐。」