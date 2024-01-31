韓國43歲女星金泰希從小美到大，還她有「天然美女」封號，儘管與天王Rain結婚生下兩個女兒，一度淡出螢光幕前2年多，但一回歸人氣不輸婚前，演藝工作也是沒停過。近日金泰希傳出將進軍好萊塢，拍攝Amazon的新影集，全程還要以英語飆戲，但金泰希畢業於首爾大學，英語根本難不倒她。

據外媒《Variety》報導，由韓裔美籍演員金大賢主演兼製作的驚悚影集《Butterfly》，特地邀請韓國男星朴海秀和女神金泰希出演，消息曝光後隨即引起韓網熱議；不久後經紀公司出面證實，兩人都將加入影集展現演技，且兩人會以全英語對戲。

網友好奇兩人全英語對戲難度是否很高，有粉絲馬上解惑，金泰希畢業於韓國第一學府首爾大學，求學時期不只是校花，也是一名學霸，英語交談對她只是小意思。

另外將與金泰希有對手戲的朴海秀，因《魷魚遊戲》和《毒梟聖徒》成為世界級演員，與美國經紀公司UTA簽約後，積極投入學習英語，為了將來在海外的演藝活動，讓自己增加收到好萊塢作品的演出機會。