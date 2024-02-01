行政院1月31日正式核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃案以及修正後可行性研究報告，前基隆市長、現內政部長林右昌表示，這是基隆捷運歷史性的一大步，這一步等了30年！

林右昌針對行政院核定基隆捷運，在臉書發表感想表示，過去捷運對基隆人來說一直像是遙不可及的夢，但在蔡英文總統與前後任行政院長的大力支持，在他擔任基隆市長8年間，協調克服許多困難，一步一步的推進。

他說，從一開始的輕軌，到與雙北市合作整合民生汐止線提升為中運量捷運系統。今天行政院正式核定文，他可以很負責任的跟基隆市民朋友報告，「我們做到了，這是三十年來，推動基隆離捷運最大的一步。」

林右昌說，基隆捷不僅是基隆的捷運，更是完善大台北首都圈捷運系統關鍵的一步，大台北都會將可完成連結桃園空港與基隆海港的捷運軌道系統。

未來，捷運行經的基隆河谷廊帶，更將會為成為北台灣新的產業動脈，帶來新的工作機會與發展，也提供更多高品質的社會住宅，期待未來中央與地方政府的繼續全力推動，盡速完成都市計劃變更與相關市區交通配套計劃，讓基隆捷運能早日動工。