農曆春節農遊不打烊，桃園近年休閒農業蓬勃發展，市政府農業局彙整適合春假旅遊的休閒農業區、休閒農場，除冬季景觀綠肥大片花田，搭配農村自然田園景色，農遊體驗遊程，令人放鬆療育，適合全家大小一起出門踏青，來一趟舒緩身心的農村體驗之旅。

10休閒農業區 喝茶賞景

新春出遊最怕塞車，交通便利為開車的民眾首選，桃園有10個休閒農業區，其中蘆竹大古山休閒農業區聞名的夜景觀看飛機起落；千郁休閒農場、竹峰茗茶休閒農場則茶香四溢、景色絕佳，鄰近林口交流道適合走春休閒好去處。

龍潭大北坑 魯冰花迎賓

大溪區康莊休閒農業區、月眉休閒農業區、台七桃花源休閒農業區，與大溪老街、山豬湖、落羽松祕境串聯，午後悠閒散步在美麗山林田園，令人心曠神怡；富田香草休閒農場、大溪花海休閒農場豐富農事體驗活動，提供美味小點心與咖啡，滿足全家同樂的需求。

千郁休閒農場、竹峰茗茶休閒農場及龍潭大北坑休閒農業區，擁有豐厚茶文化，茶香四溢。（圖／桃園市政府農業局提供）

龍潭大北坑休閒農業區擁有豐厚茶文化，茶香茶色茶風光，以及每年春節期間客家魯冰花美麗綻放，為春節期間不可少的農遊行程；雲頂休閒農場、小人國休閒農場為歇腳賞景好去處。

多元農遊活動 闔家同樂

除此之外，海線地區觀音蓮荷園休閒農業區、新屋海洋客家休閒農業區及大園溪海休閒農業區，更是串接竹圍漁港、永安漁港、向陽休閒農場、九斗休閒農場、陽榮休閒農場，漁獲、海鮮、漁港夕陽及農場DIY體驗樂趣；桃園市區的大吾疆莊園休閒農場及楊梅休閒農業區客家文化古道，擁有多元農遊活動，值得闔家同遊。

新春年假是家族同歡、親子及好友外出踏青的好時機，迎接春暖花開的時節，走訪休閒農場，參加農事體驗活動，活絡筋骨身心舒暢又療育，歡迎全國民眾呼朋引伴來桃園走春。另外，也建議民眾出發前先確認各個農場園區新春期間營業時間，以免撲空。

想知道桃園更多好吃好玩的農遊好所在， 請至桃園好農粉絲專頁（https://www.facebook.com/AgriculturelnTaoyuan） 或各地區休閒農場粉絲專頁查詢。

（桃園市政府農業局廣告）