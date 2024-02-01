隨著農曆新年將近，臺北也即將迎來一場震撼人心的2024台北燈節「龍躍光城」！這場光影盛事將在臺北西區打造一場視覺盛宴，為城市年節氣氛增添更多色彩。展區將貫穿捷運北門站至西門站，途經中華路一段，規劃三大主要展區：西門展區、北門展區、中華路展區。活動自農曆年前2月2日起提前揭開序幕，以彩燈點綴光環境，2月17日至3月3日則全面開展，每天晚間5點至10點亮燈，用多元絢爛的燈飾、多元舞台節目、街頭藝人表演為大家帶來滿滿驚喜與歡樂。

祥龍飛躍 閃耀臺北西區

2024台北燈節「龍躍光城」策展概念為祥龍飛躍臺北城，捎來光彩之意，匯聚各燈區的光影和光譜。主視覺以祥龍為要角，伴隨著多彩雲霧現身，在夜空中耀眼奪目，搭配著西門紅樓及北門輪廓剪影，預告著主燈祥龍將為臺北帶來光與希望；此外，「躍」同「悅」音（ㄩㄝˋ），也象徵著祥龍將為城市點亮希望之光，引領臺北大步向前，讓每顆喜悅的心緊緊相連，共同迎接新的來年。

2024年元宵節前後臺北西區各角落將被盛大點亮，從捷運西門站、西門紅樓、中山堂廣場，延伸到中華路一段兩側街道及天橋，同時延續到北門捷運站、交八廣場及北門廣場，每一個展區都將呈現出層次豐富的燈光展覽，帶給觀眾全新的視覺享受。

主燈「城現光龍」 三大展區亮起來

2024台北燈節主燈「城現光龍」，結合花燈工藝及聲光科技，展現層次豐富的燈光藝術，也具有文化傳承的意義，外型設計為金光閃閃的光之龍王，與策展概念「龍躍光城」相呼應。主燈「城現光龍」高達三層樓，搭配定時燈光秀，光龍身軀的紋理和細節在光芒的照射下，營造出光彩流動而耀眼的視覺效果。

「西門展區」除了有主燈坐鎮，中山堂廣場更有「競賽燈區」展現來自全臺各地學生及燈藝匠人慧心獨具的創作；「中華路展區」則有多件與傳統藝術家及西門町在地青年團體攜手的燈飾創作，還設有「友好燈區」，展示臺北市國際友好城市遠道而來的多元文化燈組；「北門展區」的重頭戲除了精彩的動態光雕展演，此次還加入可供旅客互動的設計，透過與光影互動傳遞新年祝福，旅客一定要把握機會來體驗。此外，展區中還不時可見到由人力三輪車變身的「九小龍」燈飾四處穿梭的身影，當夜幕低垂，九小龍隨主燈光龍綻放，巡遊在臺北西區的大街小巷，散發五顏六色的光彩，可愛外型將為人們帶來歡欣和喜悅，待你來一一蒐集捕捉。

2024台北燈節「龍耀光城」規劃三大展區，展現西區老城歷史和青少年次文化交融的活力。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

傳統與創新跨界攜手 日本知名藝術家聯名創作

此次燈節北市府觀光傳播局邀請屢次榮獲國際設計大獎的臺灣光影藝術家劉治良擔任策展人，與臺灣書法藝術家杜忠誥、傳統紙雕師李信慧，以及在地青年團體藝青會攜手合作，引領觀眾穿越傳統、現代和科技的時空，深度體驗臺灣的文化底蘊，使臺北燈節成為推廣傳統技藝、西門町青年次文化及台北西區老城歷史的平台，也將為臺北西區舊城區帶來滿滿的活力與能量。

在這場燈光的盛會中，觀眾不僅僅是參觀者，更是參與者，深入地方，感受燈飾藝術家對於文化歷史的守護，以及運用創新科技為傳統燈飾注入新面貌的創意。不同領域的藝術家及創作者跨界合作，讓此次燈節更具深度和廣度，使得每一盞燈都深具豐富的跨域文化內涵。

西區走透透 3日小旅行認識臺北

西門町一帶有傳統宮廟及饒富歷史的文化場館，更有青少年流行文化，是國內外觀光客來臺北必朝聖的景點之一，因此推薦民眾賞燈之餘可順道探索周邊的古蹟建築及流行文化商圈，並到訪在地宮廟祈求一年萬事平安順利。

觀傳局推薦旅客晚間來逛燈節之前，可提早出門，把握白天時間先到周邊的萬華艋舺一帶，走訪臺北充滿歷史精華的街區，欣賞龍山寺、青草巷、剝皮寮歷史街區及品嚐道地的萬華在地小吃，也推薦腳程可再走遠一些，到大稻埕一帶走逛百年老店、欣賞迪化街店屋的建築之美。傍晚時分不妨就前往西門町一帶，除了走訪西門紅樓、臺北天后宮、臺灣省城隍廟等古蹟及宮廟，並到西門町商圈逛逛潮流商品、街舞、塗鴉及刺青藝術，聽聽街頭藝人帶來的饒舌歌表演，體會青少年的活力四射，另外，位在西門站六號出口外的「六號彩虹」地景更代表城市不分世代、不分族群多元共融的價值，不容錯過。

非常推薦旅客安排3日的假期，除了來臺北西區感受歷史文化、欣賞燈節，也可安排順遊臺北經典景點，如台北101、松山文創園區及甫開幕的大巨蛋、心中山及北投、貓空等地，好好感受臺北時尚、自然的多元面貌，開啟美好的一年。（臺北市政府觀光傳播局廣告）