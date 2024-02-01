由新北市秘書處、社會局跨局處與非營利組織社團法人台灣不會教小孩行動聯盟合作，利用市民廣場聖誕樹周邊的三間店舖，打造全台第一座性教育主題兒童遊戲場「性平不小室」，2023年11月1日啟用，搭配市民廣場兩座性別友善廁所，以及「見紅就發」生理用品放送機，三位一體結合成「性平基地」，提供民眾沉浸式性別教育的體驗。

打造沉浸式性別教育

「性平不小室」47坪室內空間包含性教育主題兒童遊戲場、生理用品博物館、特展櫥窗、性平圖書區，以及可以辦理講座、工作坊、戲劇演出的多功能教室區，提供民眾沉浸式性別教育的體驗。

秘書處長饒慶鈺表示，市府將性平理念擴展成性平基地，是新北市長侯友宜對聯合國永續發展目標（SDG）性平政策的具體實踐，讓市民在日常生活中就可以感受到性別平等。

創建友愛城市，新北市政府推寵物友善園區，讓毛孩也能在市民廣場和主人玩耍。（圖／新北市秘書處提供）

而市民廣場的兩座性別友善廁所，從安全出發，拆了男女隔牆，還給每個人獨立的空間，依照使用者的需求，無論小便斗、蹲／坐式馬桶、更衣室、照護床、親子廁間等，都提供獨立的空間，讓每個人都享有隱私。

秘書處表示，廁所中並設置多元生理用品放送機「見紅就發」，體貼的為多元使用者提供最友善的支援，實現月經平權救急的概念。

創建動物友善城市

此外，新北市動保處於2022年頒布動物保護自治條例以來，新北市政府便致力創建友善動物城市，並將行政園區打造為寵物友善區域，讓毛孩也能在市民廣場和主人玩耍，使行政園區成為不管大人、小孩或寵物都能盡情享受的場所。（新北市秘書處廣告）