追曙光、賞「梅雪」 臺南走春必訪2大休閒農業區

喜歡親近大自然及森林美景的朋友，農曆新年走春，不妨到臺南市左鎮區光榮、楠西區梅嶺2大休閒農業區，左鎮光榮最出名的二寮日出，每年吸引大批遊客追曙光，當地果園提供採果體驗，樂趣多；楠西梅嶺每逢冬春交替之際，大片山野的梅花綻放，白雪般花海，景緻宛如人間仙境。

遊左鎮採果賞花喝咖啡

左鎮光榮休閒農業區是一個融合多元文化與農業的休閒農業區，區內含有獨特的白堊土，孕育許多水果，遊客們可至左鎮菜寮陳果園、睦睦村果園、堅持火龍果園、天使農莊體驗採果樂，若喜愛品嘗不一樣特殊水果的人，可選擇走訪菁茂花園一嘗稀奇的熱帶水果。

若想要來趟放鬆的下午茶之旅，可以選擇到超盛農園賞蘭花、品嘗山蘇茶，或是前往松雨軒咖啡園、咖啡阿嬤莊園喝在地生產的咖啡，中午用餐則可以前往308忘憂谷欣賞美景、吃山產料理。

體驗西拉雅竹編技藝

在左鎮這塊土地裡，仍保有許多西拉雅族的遺跡及祭拜阿立祖的神壇或公廨文化，而薪藝滿竹工作室可以讓遊客體驗西拉雅竹編的技藝，同時左鎮被譽為最接近曙光的城市，遊客們夜宿晨曦山莊，等待凌晨至「二寮觀日亭」，迎接最低海拔的日出。

梅嶺滿山花海如雪海

地處於海拔500至1100公尺之間的楠西梅嶺休閒農業區，於日據時代即栽培梅樹，「梅嶺」之名乃因梅樹而得名，特產為「香蕉、咖啡、梅子」，其實「梅嶺」原名為「香蕉山」，當時是以出產香蕉聞名，生產的香蕉專門外銷到日本供日本天皇等達官顯貴享用。

遊客造訪臺南市左鎮區光榮休閒農業區，體驗採果樂。（圖／臺南市政府農業局提供）

楠西梅嶺於民國初年因香蕉外銷產業沒落，在地居民改種梅子才造就了現在梅樹遍野的奇景，每逢冬春之交梅花季，梅花到處盛開，滿山花海有如雪海般，「嶺梅映雪」為南瀛勝景之一。

吃梅子大餐滿足味蕾

梅嶺休閒農業區除了有梅花可賞，特色梅子套餐、體驗休閒採果、梅子加工DIY、露營場域，業者也開發梅子雞真空包、薑黃雞，遊客能在此享用梅子大餐，味覺和視覺得到滿足。

梅嶺區內也蘊藏豐富的自然生態景觀資源，除有各種鳥類、蛙類等昆蟲外，還有20多條的登山步道，適合想悠閒踏青、全家大小一起爬山的親子客群，每到夏季夜間梅嶺步道常見遍布山林的螢火蟲，是寓教於樂的最佳選擇。

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