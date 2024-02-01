新北市政府消防局為提供民眾安全施放地點，分別規畫平日3處與特定假日8處爆竹煙火施放專區，鼓勵民眾前往使用。

特定假日開放8處施放專區

新北市政府消防局李清安局長表示，為配合年節氣氛，順應市民施放爆竹煙火需求及解決市區燃放爆竹煙火易生災害情形，於特定節日（元旦、除夕、春節、中秋節等）早上6點至晚間10點間，開放8處空曠地區供民眾施放一般爆竹煙火，分別為二重疏洪道出口堰堤頂步道（防潮匝門下游側至觀音坑溪橋）範圍內、新店溪秀朗橋上下游側各50公尺範圍內及華中橋下游側至光復抽水站排水口範圍內、重陽橋下游側至蘆洲垃圾轉運站範圍內、大漢溪右岸鐵路橋下游側至四汴頭抽水站排水口範圍內、大漢溪左岸西盛環保公園範圍內（新莊垃圾轉運站至19號越堤道）、柑園河濱公園範圍內 (柑園大橋南側往上游靠近河岸側低灘處200公尺範圍內)及鶯歌河濱公園範圍內(館前路1K+500處園區範圍內)。詳細地點可至新北市政府消防局網站（https://www.fire.ntpc.gov.tw）查詢。

消防人員至香鋪店訪查。（圖／新北市政府消防局提供）

新板特定區等多處禁放

然而常有大型活動的新板橋車站特定專用區、碧潭風景特定區、淡水漁人碼頭、淡水河、二重疏洪道、新店溪、大漢溪沿線河濱公園等地區，禁止燃放爆竹煙火。違規施放爆竹煙火者，可依「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第7款處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

李清安局長提醒，民眾於施放專區施放爆竹煙火時，應依現場標示指定範圍內朝空曠區域施放，嚴禁朝人員、設施物品施放。兒童則應由父母、監護人陪同，並呼籲市民購買爆竹煙火時，應選購附有認可標示的爆竹煙火，共同維護公共安全。（新北市政府消防局廣告）