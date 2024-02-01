新北市石碇早期以石砌橋墩搭成的萬壽橋畫分成東西兩街，西街發展較早，過去以製造及買賣大菁、茶葉為主。石碇國小前的集順廟廣場，則是當年茶葉批發的集散場所，區內擁有百座廟宇，堪稱為是全台廟宇最多鄉鎮。

五路財神廟香火鼎旺

石碇最著名的廟宇非「五路財神廟」莫屬，廟門正面對外型酷似元寶的金寶山，讓五路財神廟香火特別旺。燒金紙的金爐、插香的香爐、祈財的聚寶盆，都是象徵聚財的元寶造型。建築特色金碧輝煌，無論是求正財或是偏財皆可。新春來此走訪，可以感受金光閃閃的祥瑞之氣。

全台最大虎爺神像廟

石碇虎爺公廟（伏虎宮）相傳為財神爺趙公明座騎的虎爺，招財形象吸引信眾參拜，擁有全台最大的虎爺神像，香火鼎盛。虎爺公廟的香爐除主神用的香爐之外，其餘的香爐全是做成2隻老虎攀爬在兩側的樣貌。

信徒必入手的「飛天虎爺」，黃色虎爺為招財，黑色虎爺則為正運，需擲筊3次經虎爺公同意才能帶回。（圖／新北市觀光局提供）

木造集順廟古色古香

而集順廟位於西街石碇國小旁，前面有一處廣場，是往昔製茶興盛時期的茶葉集散中心。原本的集順廟規模不大，整座建築以木構造為主，廟簷的裝飾亦頗富古意，可謂古色古香。

彭山天后宮驅蟲護民

石碇彭山天后宮建於清光緒5年（1879年），當時台灣北部發生蝗災，地方仕紳有感於媽祖慈悲護國佑民神威，倡議前往北投關渡宮恭迎媽祖（二祖）聖駕前來繖境鎮煞驅蟲，蝗災果獲迅速消彌。

仙石府大頭靈性象徵

石碇仙石府元寶山最大的特色就是3顆渾然天成的大石頭，最大的一顆外型像民間傳說中「劉海戲金蟾」的三足蟾蜍，一顆像普賢菩薩的座騎象，還有一顆則像文殊菩薩的坐騎獅，這些都是被公認為最具有靈性的象徵。（新北市石碇區公所廣告）