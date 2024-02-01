龍安宮是地方的信仰中心，保祐著居民的平安，右旁社區活動中心也是社區民眾聚集場所，尤其社區總體營造、關懷據點的持續推動經營下，一直都獲得居民及社會上的肯定，並給社區帶來創新的經濟成果。

泉水甘甜 豆製品揚名全台

而「龍目井」滲出的泉水，甘甜無比，曾流傳著「若食大樹水，無肥嘛會美（水）之傳說，全省有名「中華豆花」、「中華豆腐」，就因龍目水質優良，在此地設廠製造，行銷全國。

體驗農村採果樂 嘗特色餐點

這幾年在高雄市政府農業局推動「一日農夫」農村採果樂，加上社區特色鳳梨風味餐、DIY手作體驗（窯烤披薩）等，吸引不少外縣市遊客，甚至遠從新加坡國際旅客也慕名報名參加，體驗農村採果創意新樂趣，並帶來社區經濟效益。

賞農情覓藝棧 陶醉鋼雕神韻

現任里長陳榮清早期擔任巡守隊長，「社區守望相助巡守隊」為社區治安環境多年的努力下，龍目社區治安成為本區最優良的模範，尤其他本人對於文化藝術方面十分支持及愛好，收集許多早期先民文化藝術古物，也曾創作許多鋼雕藝術作品，提供給圖書館展覽，並無償提供土地，打造「農情覓藝棧」，作為民眾公共休閒使用。

DIY手作鳳梨醬。（圖／林雅惠）

龍目自古以來是大樹的寶地，雖然近幾年台灣農村面臨許多轉型的考驗，但見龍目里純樸鄉親們默默為地方社區做出奉獻，無條件的付出，努力為家鄉建設在地特色內涵文化，讓外來遊客感受知性之旅，並為里為社區前景，共同打造龍目農村文化創意活力村里，也讓各地旅客知道高雄市大樹區除了有佛陀紀念館、斜張橋、莊家古厝、竹寮取水站、舊鐵橋、三和瓦窯等，更有龍目農村再造新風貌。

（高雄市大樹區公所廣告）