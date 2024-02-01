新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委扮演關鍵少數，有機會左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人1月29日先後拜會民眾黨團洽談。民眾黨1月31日表態將推派不分區黃珊珊角逐立法院長，並強調第一輪若沒有結果，將不投第二輪。選戰情勢看似明朗化，不少人看好韓國瑜當選。前立委蔡正元表示，柯文哲這張牌出得很漂亮，一面遞橄欖枝給藍營，一面是設局給綠營跳，民進黨如果投給黃珊珊，從上到下會亂成一團。

「第一輪投票，韓國瑜、黃珊珊、游錫堃，都不會過半！」蔡正元1月31日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，至於第二輪投票，黃珊珊只有8票，所以不可能進入第二輪，就是韓國瑜的54票對游錫堃的51票，「那...第二輪，韓國瑜會當選立法院長！」

蔡正元提到，有人會猜測說：民進黨可能會投給黃珊珊？讓黃珊珊51票加8票，變成59票，當選立法院長。主持人盧秀芳問：會嗎？「這個局其實就是柯文哲佈的局！」蔡正元表示，「柯文哲佈的局就是說：你說我小藍嗎？我沒有投給韓國瑜啊！那你就不能說我是小藍嘛！那你說我故意讓給韓國瑜？那你投給我嘛！你投給我就不會讓給韓國瑜了！」盧秀芳說，「所以民進黨只有兩個選擇，讓韓國瑜當選，或讓黃珊珊當選！」

「你只有兩個選擇了嘛！所以坦白講，柯文哲出這個牌出得很漂亮！」蔡正元強調，他出這個牌，一方面是遞橄欖枝給國民黨，一方面是設個局給民進黨。對國民黨來講，也想要看笑話：「你民進黨如果投給黃珊珊的話，這民進黨會大亂！整個黨從上到下會亂成一團！」

蔡正元提到，所以今天柯建銘就講了：我們堅持原則跟立場！就是準備挺著胸膛倒下去，他這個態度是很清楚的。