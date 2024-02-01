竹南鎮長方進興31日遭檢調單位搜索辦公室，並約談方進興與鎮公所人員多人，前年9月，方進興競選鎮長連任，曾遭對手康世儒檢舉將竹南離岸風電海能公司2720萬回饋金，用於發放全鎮學童教育券，疑涉圖利特定廠商，方進興曾赴苗栗地檢署控告康世儒毀謗、誣告及違反選罷法等，檢調查辦約談方進興是否與此有關？已引起竹南地方政界議論紛紛。

竹南鎮外海區域外商離岸發電機設置完工後，竹南鎮公所在立委陳超明的全力支持下，向風電業者爭取地方回饋金共2720萬元，鎮公所另加自籌1百萬，全部款項用來發放14100名全鎮國中小學生的教育商品券，每人可得2200元的商品券，提供學生購置新用具。

2022年方進興競選鎮長連任，對手康世儒向苗栗地檢署控告方進興處理竹南鎮離岸風電回饋金發放學童教育券一事，疑涉圖利特定廠商。事後，方進興認為康世儒行為已嚴重涉及毀謗、誣告及違反選罷法中意圖使人不當選等罪嫌，由律師陪同前往苗栗地檢署遞狀控告康世儒。

31日上午，檢調單位持搜索票前往竹南鎮公所搜索並約談方進興、以及多名公所人員等多達20多人，查辦案件是否與風電業回饋金案有關？已引起竹南地方政界猜測。