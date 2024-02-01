立法院長龍頭之爭已到最後關頭，掌握關鍵少數的民眾黨宣布將推舉自家準立委黃珊珊角逐大位，此舉遭外界解讀意在保送韓國瑜，讓民進黨陷入兩難，屆時若韓國瑜順利當選立法院長，頒發證書的將會是柯建銘，讓網友笑翻直呼「這畫面太美了」。

根據「立法委員互選院長副院長辦法」，今(1日)的立法院長投票，主席將由議會中資歷最深的柯建銘擔任主席，若三黨都無人跑票，韓國瑜將可順利當上立法院長，屆時頒發證書的人同樣是柯建銘擔任。

根據「立法委員互選院長副院長辦法」，立法院長當選人將由議場內最資深的立委頒發證書，屆時極可能出現柯建銘頒證書給韓國瑜的畫面。(圖／姚志平攝)

PTT鄉民紛紛留言：「這畫面太美了吧」、「這就是我想看的大場面」、「原來民進黨51席才是真韓粉」、「民進黨整天喊不要韓國瑜，證明自己的時刻到了」、「不得不說民眾黨很會玩」、「票投游錫堃等於保送韓總，哥布林精神錯亂中」、「支持游錫堃就是保送韓國瑜，快要笑死了」、「民進黨廣告拍成那樣，不會要保送韓吧」、「整天搞仇恨對立，這下被將軍了」。

還有許多人狂酸柯建銘：「聽說有人嗆這8席沒用？」、「被沒用的8席玩成這樣子，柯憐啊」、「老柯到時不要請病假啊」、「到底沒用的是8席還是51席」、「期望看到老柯頒證書的嘴臉」。