春節即將來臨，對於許多媳婦和年輕人來說卻很苦惱，因為又要想辦法應付親戚、長輩。就有一名女網友抱怨，婆婆威脅她初二不准回娘家，還嗆「你回去誰來陪姊夫喝酒」，讓她崩潰痛哭，但幸好老公的反應成為救命稻草。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆家是個傳統到不行的家庭，公公已經過世，除了婆婆外還有大姑、二姑與她們的丈夫。婚前就說好初一到婆家，初二回娘家，但婆婆開始對丈夫情緒勒索，要求2人不准回娘家，還嗆「初二你姊姊，姊夫回來了，你不在，誰陪他們吃飯喝酒？你爸爸走了，要有一家之主的自覺」。

原PO直言，當下氣氛非常緊繃，自己也忍受不住，躲在房間不斷流淚，幸虧當下老公力挺自己，堅持回娘家。然而今年婆婆又開始碎念「每年都這樣，沒人陪姊夫喝酒怎麼可以，你不會把老婆載回去後再回來嗎」，讓老公當下直接開嗆「我回來了誰陪他們吃飯？他們就不用人陪嗎」，讓原PO開心不已，慶幸自己有一個這麼神隊友。

網友也大讚：「果然是神隊友」、「建議他姊不要回娘家，就沒有那些問題了」、「笑死，把自己兒子當成陪酒牛郎嗎」、「叫你婆婆去死吧，她女兒是女兒要回娘家，你就不是你媽的女兒，不用回娘家膩？」、「這位婆婆到底有什麼問題？幹嘛一直要讓自己兒子去陪酒啦」、「2024還能看到這種白癡婆婆」。

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