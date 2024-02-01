職棒樂天桃猿前領隊浦韋青和樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌讓樂天女孩私接活動，或「高收低報」，光未經過樂天金額就接近2600萬元，且樂天球團至今還在陸續整理、釐清中。桃園地檢署依涉嫌背信、業務侵占重大，諭知浦韋青50萬交保，陳元凱向桃園地方法院聲押，1日裁定收押禁見。

樂天球團發現有數十場樂天女孩在外演出活動被「高收低報」，也有數場活動有樂天女孩出席，但公司卻沒有資料，內部調查後，發現是浦韋青及在外開設經紀公司的陳元凱從中私吞。因部分活動是公部門標案，球團懷疑高收低報中有公務人員涉貪，去年10月向桃園地檢署、廉政署遞狀提告。

桃園地檢署1月30日通知浦、陳及樂天女孩等人說明。檢察官1月31日複訊後認為浦、陳涉背信等罪嫌重大，浦50萬交保、陳聲押。經桃園開羈押庭審理，1日裁定收押禁見。

法院認為，陳元凱訊後坦承有背信、業務侵占客觀行為，犯罪嫌疑重大。根據檢方資料，光未經過樂天，陳男經手金額接近2600萬元，且樂天仍陸續整理、確認陳男經紀公司侵占的金額及涉嫌背信的商業演出活動。法院認為，在各贊助商尚未全部到案說明及確認商演活動金額，加上樂天球團其他人員涉案程度尚未全部釐清狀況下，有勾串其他共犯、證人之虞。

法院也發現，陳元凱與浦韋青對話紀錄也有湮滅證據之虞，審酌羈押對於陳元凱自由侵害程度、行為態樣及侵害法益程度，認為有羈押必要，裁定羈押並禁見。