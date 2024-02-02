燕麥是被驗證有助於降低膽固醇的好食材，但小心錯誤的吃法恐致反效果。對此，營養師劉雅惠指出，許多人會將燕麥當成健康早餐選項之一，但在吃法上卻大有問題，往往是鐵板麵加奶茶或燒餅油條配豆漿，再直接加燕麥去吃，而這樣的食用方式恐會讓熱量爆表，造成血糖、血脂的負擔。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發文表示，想靠吃燕麥降低膽固醇，但吃了好幾個月，膽固醇反而上升，關鍵可能就在於早餐方式。她提到，若日常早餐從吃鐵板麵加奶茶，改成燕麥、牛奶及茶葉蛋的組合，把糟糕的早餐食用方式換成相對健康的品項，這樣對於膽固醇是有正面影響。

然而，劉雅惠說，多數人的早餐方式是鐵板麵加奶茶，或燒餅油條配豆漿，再直接加燕麥去吃，此舉反會讓熱量爆表，而多餘的熱量就會造成血糖、血脂的負擔。

想要健康獲得改善，劉雅惠強調，應是把不健康的生活方式，取代換成相對健康的方式，而不是直接疊加上去，這樣是沒有幫助的。

談及吃燕麥降膽固醇，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄先前分享，對於某些高膽固醇族群，若還在可以觀察的邊緣，早餐不妨改成吃燕麥看看，過去確實有不少高膽固醇問題的患者，因為吃了燕麥而使其指數變得很漂亮。

不過，陳欣湄強調，想靠吃燕麥降膽固醇務必掌握2原則，即每日要攝取足量達75克，以及天天食用不間斷，否則效果不一定會好。很多患者後來膽固醇又回升，即是因為沒有天天吃足量的燕麥所致。然而，一天要吃足75克的燕麥量也是不少，她建議，取代其中一餐中的澱粉，會是比較妥當的做法。