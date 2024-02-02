就在「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯雙雙缺席2日湖人與塞爾提克之戰前夕，洛杉磯當地媒體《KTLA》記者平蓋洛爾突然爆料，39歲的詹姆斯已經被列在湖人主要交易名單之中，湖人總管佩林卡已經開始跟其他球隊談判，甚至有1支球隊接近談妥，頓時引爆外界不小爭論。
或許這名爆料媒體沒有什麼知名度，讓不少人質疑他的爆料可信度，不過翻開平蓋洛爾過往爆料紀錄，他曾準確預測到里歐納德當年毫不考慮加盟湖人，只想跳槽快艇跟保羅喬治聯手，也曾爆料2018年詹姆斯就想從騎士跳槽湖人，以及2012年詹姆斯就想從熱火回歸騎士。
只是湖人當前不太可能把這名招牌球星賣出，畢竟詹姆斯曾幫湖人拿下2020年總冠軍，就算他已39歲，本季仍在場上擁有足夠影響力，甚至當前湖人被傳出最該走的人，還是總教練漢姆，實在沒什麼道理在當前把詹姆斯交易到其他球隊，更何況他也剛入選全明星賽先發。
可是詹姆斯最近不滿湖人高層的動作越來越明顯，像是今天賽前他跟安東尼戴維斯都出席賽前投籃練習，最後卻都宣告不打，本季過往他因傷缺陣，也都在首節出現在場邊替隊友加油，今天卻到第二節才慢慢坐到板凳席上，這些徵兆或許是他威脅湖人高層趕緊補強的手段。
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