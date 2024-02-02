立法院長選舉2/1投票，民眾黨不分區立委陳昭姿（右起）不慎投出無效票，事後民眾黨立法院長候選人黃珊珊不斷安慰對方（資料照／范揚光攝）

【全程字幕】立法院長選舉蓋廢票！陳昭姿辭民眾黨團幹事長 柯文哲：不是跑票 @ChinaTimes

立法院昨(1日)上午舉行立法院長選舉時，民眾黨立委陳昭姿投票時，因印泥汙染被判無效票。對此，民眾黨立院黨團今(2日)聲明，陳主動請辭幹事長，黨團決議由吳春城委員接任。

針對無效票，陳昭姿昨在臉書說明，因本人手指邊緣不慎遭印泥污染，讓已明顯蓋印於黃珊珊的選票，因沾上印泥而遭擔任主席的柯建銘認定無效一事，向本黨黨團致歉，並獲黨團理解及接受，黨團也表達對於柯建銘，其所判定的結果表示遺憾。

對於廢票爭議，民眾黨中評會將在2月6日召開臨時會討論，陳昭姿也會主動到中評會詳細說明。