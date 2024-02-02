為讓重度身障的院生做為復健訓練之用，新北市蘆洲區青年愛心協會理事長林瑞元、常務監事吳大銜等，集結眾會員的愛心，日前捐贈一輛22多萬元的復健三輪車給八里愛心教養院，重度肢體障礙的小傑，在職能治療師的協助下，首度騎上復健三輪車，踩動雙輪前進，相當的開心。

林瑞元表示，和會員常上山陪伴院生，對於重度身障院生必須每日進行復健，以防止肢體攣縮，有時咬牙苦撐，非常的有感，因此和會員集資，購買復健三輪車，希望能幫助院生復健，進而有體力去築夢、圓夢。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，教養院配置有8名專業治療師，以協助院生每日肢體、語言復健訓練。由於肢體障礙重度院生需藉由輪椅代步，需有足夠的活動量和肌耐力，方能維持身體機能，藉由復健用三輪車，不僅可供代步，還能強化身體各部位功能，尤其是手和腳。

謝鑫敏說，蘆洲區青年愛心協會在疫情期間，曾捐贈一般口罩、尿布和快篩試劑以及N95口罩等，補充院內的防疫物資，這次得知院生復健需求，再度匯聚會員之力，捐贈實用的復健三輪車，猶如寒冬中一股暖流。

在八里愛心教養院服務長達18年的職能治療師陳柏佑表示，對於肢體障礙的院生來說，每日的復健是件相當辛苦的事，院生要先在地墊上做全身性的翻身活動，或是使用軀幹支持性助行器練習走路，常痛得哇哇大叫，但為了維持院生的肢體功能，即使被院生私下叫「大魔王」，他仍裝作不知道，堅持必須日復一日的進行復健，才能維持院生的生活機能。