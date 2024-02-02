年節將至，為關懷弱勢家庭及社區獨居老人，淡水警分局昨（1）日攜同鄞山寺的主委練瑞銘、鄧公里里長邱美津、義警民防及志工夥伴，發放冬年慰問品於89名獨居長者。
淡水警分局和鄞山寺昨天共同度過第14年冬令關懷弱勢活動，他們攜來的不僅是鄞山寺（定光古佛）悉心準備的慰問物資與紅包，更是對弱勢家庭、社區獨居老人以及中低收入戶送上慰問，期許為社會多盡一份心力。
此外，社區一名獨居長者譚老先生，現年已84歲。譚翁表示，他40多年前隻身從香港前往台灣打拼，晃眼間數十年過去，如今年事已高，周邊親人僅剩遠在香港的弟弟，平時憑靠區公所發放的津貼勉強度日。
警方透露，由於譚老先生患有重聽，與人交談恐有不便，因此大多數時候一個人呆著，鮮少與人來往，此次警方攜同廟方於春節前夕到訪慰問，讓他心中充滿感激及溫暖。
淡水警分局籲請民眾，如若發現身邊需要幫助的弱勢家庭或長者，同時可向警方他們尋求支援。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。