淡水警偕鄞山寺歲末寒冬送暖，共計89戶弱勢、獨居長者受惠。（圖 / 劉詠韻翻攝）

年節將至，為關懷弱勢家庭及社區獨居老人，淡水警分局昨（1）日攜同鄞山寺的主委練瑞銘、鄧公里里長邱美津、義警民防及志工夥伴，發放冬年慰問品於89名獨居長者。

淡水警分局和鄞山寺昨天共同度過第14年冬令關懷弱勢活動，他們攜來的不僅是鄞山寺（定光古佛）悉心準備的慰問物資與紅包，更是對弱勢家庭、社區獨居老人以及中低收入戶送上慰問，期許為社會多盡一份心力。

84歲獨居的譚老先生從分局長彭正中及主委練瑞銘手中接過關懷物資及春節紅包，神情難掩激動。（圖 / 劉詠韻翻攝）

此外，社區一名獨居長者譚老先生，現年已84歲。譚翁表示，他40多年前隻身從香港前往台灣打拼，晃眼間數十年過去，如今年事已高，周邊親人僅剩遠在香港的弟弟，平時憑靠區公所發放的津貼勉強度日。

警方透露，由於譚老先生患有重聽，與人交談恐有不便，因此大多數時候一個人呆著，鮮少與人來往，此次警方攜同廟方於春節前夕到訪慰問，讓他心中充滿感激及溫暖。

鄞山寺主委練瑞銘、鄧公里里長邱美津攜手淡水警分局長彭正中、警察同仁、義警民防、守望相助隊及志工夥伴們，帶著物資及滿滿的關懷，踏進轄區的每一個角落。（圖 / 劉詠韻翻攝）

淡水警分局籲請民眾，如若發現身邊需要幫助的弱勢家庭或長者，同時可向警方他們尋求支援。