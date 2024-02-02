農曆春節即將到來，有些人財運會跟著旺。命理網站《星座上上籤》分享6星座春節期間財運大噴發，他們能夠看到新商機，找到賺錢機會，事業如日中天，有新的發展與突破，財富越積越多。

▎牡羊座

牡羊座勇敢又積極，敢於冒險和追求夢想，在今年春節前後，他們會變得更有活力與創造力，能夠抓住機遇，迎接新挑戰，事業蒸蒸日上，財運逐漸成長。

▎獅子座

獅子座熱情洋溢，舉手投足充滿自信，具備領導能力與創業精神，春節期間，會展現出強大氣場與魅力，吸引貴人與職場機會，事業上獲得突破性進展，荷包越變越厚。

▎天秤座

天秤座追求和諧，擅長處理複雜人際關係與商務合作，春節時會更善於掌握人情世故，與人互動交流順暢，事業上因而得到更多支持，還有賺錢的機遇，使財富逐漸累積。

▎射手座

射手座熱愛自由，做事樂觀開朗，勇於追求夢想與目標，春節前漸漸散發出魅力與吸引力，因而獲得貴人關注，事業上取得長足進步，加薪、晉升的機會增加，財富跟著旺起來。

▎水瓶座

水瓶座思想獨立，富有創造力，經常蹦出新穎觀點和獨特見解，發現他人沒看到的商機，春節期間，能更敏銳地捕捉賺錢機會，創新能力為水瓶座帶來財富成長。

▎摩羯座

摩羯座做事踏實又穩重，而且非常有耐心，努力追求事業成功，春節前後，摩羯座會更專注於目標，付出更多努力，事業上獲得認可與回報，能在職場上發光發熱。