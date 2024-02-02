●美國勞工部公布，上周（截至1月27日）初次請領失業給付人數周增9000人，為22.4萬人，超出市場預期的21.2萬人。上周初領失業金人數4周均值為20.775萬人，周增5250人。截至1月20日止當周，美國續領失業金人數周增7萬人，為189.8萬人，超出市場預期的183.9萬人。

●美國去年第四季非農業生產力初值年增3.2%，遠超出市場預期的年增2.5%。去年第三季非農業生產力由年增5.2%下修至年增4.9%。第四季單位勞工成本上揚0.5%，但少於市場預估的漲1.2%。

●標普全球（S&P Global）美國1月製造業採購經理人指數（PMI）終值為50.7，高於初值和市場預期（均為50.3），並創下逾1年來新高。新訂單分項指數終值升至52.6，創下一年半來新高。就業分項指數創下去年9月來新高。

●美國供應管理協會（ISM）公布，1月製造業指數為49.1，高於去年12月的47.4、創15個月新高，並優於市場預期的47，但仍低於50榮枯分界線。製造業投入價格分項指數為52.9，高於市場預期的46.9。

●市場持續消化聯準會不太可能在3月降息的消息，周四美元由升轉跌，美元指數尾盤轉跌0.24%，報103.04，盤中一度上漲0.52%，報103.811。受美元回落激勵，紐約期金漲0.2%，報每盎司2071.1美元。現貨金升至每盎司2054.89美元，創下1月3日來新高。

●市場傳出以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，受到影響，周四紐約期油大跌2.03美元或2.67%，報每桶73.82美元。倫敦布蘭特期油大跌1.85美元或2.29%，報每桶78.7美元。之後負責居中斡旋的卡達官員表示，哈瑪斯已經收到停火提議，但尚未做出決定。