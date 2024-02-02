永豐20年美公債ETF經理人周彥名指出，市場預期Fed將在今年降息，根據歷史經驗，2000/6/30-2004/6/30、2006/9/29-2008/12/31及2018/12/31-2020/3/31三次Fed降息循環期間，美國長天期公債總報酬指數平均上漲37.64%，相較於投資等級金融債上漲22.01%、高信評公司債上漲17.19%或美國高收益債上漲19.41，有著更優異的報酬表現。由此顯示，美國公債在進入降息循環後，因為利率敏感性高，且因為其安穩幾乎無違約風險的特質，較吸引資金進駐，資本利得空間也就相對大。

凱基ESG BBB債15+(00890B)基金經理人劉書銘表示，隨著升息循環結束，降息環境將有利整體債券投資，尤其在景氣仍具韌性、且深度衰退機率低的條件下，2024年有較高可能性走向「預防性降息」。而參考過去1995年以及2019年的預防性降息經驗，投資等級債與非投資等級債均有亮眼表現。建議債券投資可以考慮位於信評中段之A級、BBB級投資級債券及BB級、B級的非投資等級債，在信用風險與利率風險之間取得平衡點，增加整體債券部位的息收及利差保護。

周彥名則提醒，雖然受惠於降息預期，資金有轉入美債ETF趨勢，但短時間大量湧入，可能導致相關ETF產生溢價情形，在布局美債ETF時也應注意折溢價情形，避免買貴。