香港特區政府強調今年內會完成《基本法》第23條立法。香港特首李家超上月30日更宣布正式對立法展開公眾諮詢至2月28日。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）近日也召開聽證會討論中國人權現況，會上出席者直指，香港《基本法》23條將進一步侵蝕香港言論自由。

據VOA美國之音報導，聽證會上出席的其中一位證人、英國人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯表示，《基本法》第23條的立法將進一步加劇侵蝕香港的言論、集會和結社自由。

羅傑斯提到，目前有上千名政治犯在香港獄中，超過 68 個民間社會組織被迫關閉，促請繼續關注香港政治犯尤其是47人案及鄒幸彤案。他同時提到香港壹傳媒創辦人黎智英案件，指出自己和其他外國人都在黎智英案的審訊中被控方點名與其有聯絡，批評「監禁黎智英是中共迫害人權的象徵」。

此外，羅傑斯表示，對於美國議員去年提出《香港制裁法》法案，希望英國都可以同樣制裁香港，他說「我們正盡所能去推動英國政府實施制裁，美國已經做到了，但英國還沒有，而顯然英國對香港有特別的責任。」，更建議美國對香港經濟貿易辦事處（HKETO）實施更多審查和制裁。

多倫多大學公民實驗室研究員埃米爾·德克斯博士（Emile Dirks）出席聽證會上也提出，網路審查影響中國公民的言論自由，而微軟Bing搜尋引擎也有參與其中。他指出微軟Bing是中國唯一可訪問的主要非中文搜尋引擎，其中文版存在廣泛的審查制度。而在中國，Bing也僅顯示經過審查的授權網站的搜尋結果。

德克斯更說，要求微軟和蘋果等美國公司解釋如何在中國的平台上實施政治和宗教審查。他表示，根據多倫多大學公民實驗室的研究，中國政府透過跨國鎮壓壓制海外異見人士，在2019至2021年間，有廣泛的中國社群媒體傳播有關香港活動人士的個人訊息，令他們蒙受威脅。

這場聽證會由CECC委員會主席、新澤西州的共和黨聯邦眾議員克里斯‧史密斯（Rep. Chris Smith）主持。