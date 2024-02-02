【全程字幕】立法院長選舉蓋廢票！陳昭姿辭民眾黨團幹事長 柯文哲：不是跑票 @ChinaTimes

昨立法院長選舉，民眾黨立委陳昭姿因選票汙染印泥而成廢票，陳昭姿今請辭黨團幹事長；民眾黨主席柯文哲表示，他也知道陳昭姿不是故意的，也不是跑票，不過事情既然鬧這麼大，還是要一些處分，陳昭姿也必須去中評會說明。

民眾黨團上午發布新聞稿表示，關於陳昭姿在票選院長時所引發的廢票爭議一事，陳昭姿表示雖是因不慎手沾印泥而汙染選票，但秉持著台灣民眾黨的紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由立委吳春城接任。

陳昭姿受訪表示，個人基於昨天早上無心的疏失，在今天的黨團會議，也正式的主動的提出，辭掉幹事長一職，另外作為一個民眾黨的黨員，必須展現負責任的態度，會主動的、有責任的，向中評會做詳細的說明。

柯文哲說，他也知道陳昭姿不是故意的，也不是跑票，不過事情既然鬧這麼大，所以還是要一些處分，陳昭姿也必須要去中評會說明，陳昭姿辭掉幹事長以後，就由吳春城先接任。對於是否內鬥，柯說，這個沒有那麼嚴重，不過他主張凡是照SOP走，有規範就照規範走。