隨著農曆春節來臨，消費者手中的紅包錢和年終獎金正讓電商市場的商機顯著增長，為電商帶來了一波銷售熱潮；品牌們都在尋找方法來抓住這一重要的銷售機會，期許讓消費者買單，欣新網表示，欣新網建議品牌利用數據分析來了解目標客戶群的具體需求和購物習慣；包括分析消費者的過往購物記錄、搜尋行為和反饋，從而能更準確地預測他們可能感興趣的產品。而春節作為傳統節日，與家庭、團聚、祝福等主題密切相關；品牌應該將這些元素融入產品包裝、廣告創意及推廣策略中，推出限量版產品和特別優惠，吸引消費者的共鳴與購買，利用這些洞察設計個性化的推廣活動，如通過電子郵件、訊息維繫舊客提升回購率或擬訂廣告投放策略快速散播曝光率。

欣新網表示，公司「PowerAI 智能廣告投放系統」以其先進的AI數據分析能力，幫助品牌進而精準地定位目標客戶群將數據變現，正成為越來越多品牌方的秘密武器，品牌搭載欣新網Power AI精準數據分析和個性化的營銷策略，解決營運痛點提升銷售業績，大大提升顧客滿意度，在電商市場中保持競爭力。

隨著電商市場的日益擴大，欣新網所提供的一系列電商解決方案將成為品牌取得成功的關鍵，其優異一站式電商服務優勢，推升欣新網2023年合併營收43.38億元，刷新歷年新高紀錄，公司今年亦積極推廣「PowerSolution 解決方案」SaaS服務，為更多客戶創造額外的營收，同時佈局菲律賓新市場逐步貢獻營收，擴大其在海外的營收和影響力。

法人分析，隨著電商品牌聚焦數據驅動精準行銷趨勢與公司開拓新市場發展潛力推估，2024年營運動能無虞，今年營運有望持續向上。