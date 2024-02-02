周五香港恆生綜合指數早盤升316點或2.0%，為15882點。國企股(H股)升2.2%。科技指數上揚2.6%。

大陸批准32款進口網路遊戰版號。遊戲股集體走高，騰訊一度漲近4%，目前升3.8%；網易也升3.8%；中手游漲近2%。

新能源車廠陸續公布一月交車數據。汽車股走高，理想升7%，蔚來上漲3.8%，小鵬汽車升3.8%。

金價走勢好，黃金股走高，招金礦業升4.9%，山東黃金漲4.0%，紫金礦業升3.2%。

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