周五香港恆生綜合指數早盤升316點或2.0%，為15882點。國企股(H股)升2.2%。科技指數上揚2.6%。
大陸批准32款進口網路遊戰版號。遊戲股集體走高，騰訊一度漲近4%，目前升3.8%；網易也升3.8%；中手游漲近2%。
新能源車廠陸續公布一月交車數據。汽車股走高，理想升7%，蔚來上漲3.8%，小鵬汽車升3.8%。
金價走勢好，黃金股走高，招金礦業升4.9%，山東黃金漲4.0%，紫金礦業升3.2%。
美股隔夜全面走高，道瓊再創歷史新高，科技股表現強勁，那斯達克升1.3%，反映中概股的金龍中國指數也上漲1.38%。恆生指數高開189點。
周五香港恆生綜合指數早盤升316點或2.0%，為15882點。國企股(H股)升2.2%。科技指數上揚2.6%。
大陸批准32款進口網路遊戰版號。遊戲股集體走高，騰訊一度漲近4%，目前升3.8%；網易也升3.8%；中手游漲近2%。
新能源車廠陸續公布一月交車數據。汽車股走高，理想升7%，蔚來上漲3.8%，小鵬汽車升3.8%。
金價走勢好，黃金股走高，招金礦業升4.9%，山東黃金漲4.0%，紫金礦業升3.2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。