美國總統拜登在最新民調中領先

一項新民調顯示，要是拜登11月代表民主黨，出戰共和黨總統候選人川普，預料他不但能擊敗對手，還將比2020年多得兩張選舉人票。

據《新聞周刊》（Newsweek）1日報導，專門研究政、經事件的穆迪分析（Moody's Analytics）報告預測，拜登將以「些微優勢」贏得連任。不過，他雖然贏得北卡羅來納州，但卻在2020年獲勝的亞利桑那州吃敗仗。

目前看來，拜登和川普分別是民主和共和黨聲勢最高的候選人，可望繼2020年大選後再次交鋒。

這項新民調歸納道，預料拜登將以些微優勢贏得連任，但只要經濟表現、他的支持率、選民投票率，還有第三方候選人的表現出現微小變化，選舉就很容易翻轉。以優勢來說，政治因素有利於川普，而經濟因素則有利拜登。

此外，分析指出，拜登贏得308張選舉人票，比他在2020年大選中多兩張，也比需要贏得大選所需票數多38張。然而，他將在喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州和賓州都面臨差距很小的激戰，每個州的差距不到1個百分點。而這意味著「結果可能無法在選舉之夜確定，因為好幾個州都可能會面臨自動重新計票和法庭挑戰。

另一方面，美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）在1月25—29 日間進行的新民調則顯示，拜登在這場總統大選中，將以50%對44%的得票率領先川普，比去年12月該校民調中的47%比46%上升。