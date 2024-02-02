針對台灣民眾黨指稱，有民進黨人透過管道聯繫該黨主席柯文哲喬「珊昌配」，民進黨發言人吳崢昨（1日）在臉書反爆料指，實際上是柯主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，但民進黨團則是不支持黃珊珊當院長。但此言今遭柯嗆滿嘴謊言，下午就要提告民進黨。對此，吳崢稍早也反擊了！

吳崢指出，關於柯文哲說要提告，這部分其實尊重其權利，歡迎柯到法院把話說清楚，相關通聯記錄、中介醫師人證願意到法院，當面把話說清楚。「柯文哲主席願意到法院裡面論個黑白，我們相當歡迎。」

吳崢也透露，該名醫師背景，是醫界方面的前輩，跟許多政治人物非常熟識，「但醫師確切人選，我們尊重當事人意願，暫不公開，但該醫師強調，如果這件事情要鬧到法院，他願意到法院上說清楚。」

吳崢還談到，針對民眾黨說法「民進黨主動找民眾黨，院長支持黃珊珊，副院長支持蔡其昌」，先不說蔡其昌昨天就否認，且用邏輯思考就知道，民進黨一定是在院長部分爭取民眾黨支持，畢竟院長才是國會主要象徵，這也是考量國會布局的出發點。

吳崢還強調，既然院長選舉都結束了，柯文哲沒必要出來再放話、再編一些故事，不清楚柯是不是要轉移焦點，柯應該向支持者報告，民眾黨為什麼在第二輪棄權，第二輪棄權是什麼考量？針對柯文哲點名民進黨有人亂講話提告，吳崢直言，對方點名的應該是自己，「但我很確定，亂講話的不是我，」

至於柯文哲指民進黨一天到晚罵民眾黨，要選舉才會尋求支持；吳崢說，柯文哲也一天到晚罵民進黨，民進黨態度一直很清楚，在政策理念不同的地方一定要講清楚，這都是民主社會正常攻防，院長選舉各黨尋求支持非常自然，游錫堃跟蔡其昌才會到民眾黨團公開拜訪。