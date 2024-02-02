台南市長黃偉哲2日清晨6時許（左二）扛著碧軒寺觀音佛祖神像上轎。（程炳璋攝）

東山迎佛祖是台南市獨有的國定重要民俗，今年逢180年，2日清晨6時30分啟駕，約有2000人拂曉聚集在廟前準備隨行，台南市長黃偉哲扶著觀音佛祖像（正二媽）到轎前安座，帶頭鑽轎底，再扛轎出廟門，完成啟駕儀式。

東山碧軒寺2日天還沒亮，廟前已有人潮洶湧破千人聚集，信徒都等著觀看年度啟駕儀式，這項活動從清朝道光24年（西元1844年）開始，因白河區火山碧雲寺受戰亂焚毀，庄民將供奉寺內的正二媽觀音佛祖請下山避難，安置在一處草庵，後募款修建成碧軒寺。

東山碧軒寺2日清晨6時祭拜觀音佛祖要送佛祖上山回碧雲寺，神轎與轎班人員先在大殿中參拜祈福。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右五）2日一早6時許到碧軒寺參加東山送佛祖活動。（程炳璋攝）

碧軒寺每年農曆12月23日清晨徒步扛轎，在黎明時走古香路安山越嶺，送「正二媽」上山回碧雲寺過年，農曆1月10日凌晨零時再徒步扛轎回鑾，摸黑高舉火把照明下山，入廟後再到東山街頭遶境祈福，已成東山、白河2地居民年度宗教盛會，活動持續至今正好180年，被文化部登錄為國家重要民俗。

碧軒寺主委朱志宏表示，送觀音佛祖像上山全程14公里，直接進碧雲寺內安座。返程因有遶境，全程25公里。每年啟駕上山，都有信徒聚集等著鑽轎底，也有民眾隨行上山。

黃偉哲2日清晨上香祈福，扶著正二媽神像下神桌，直到神轎前，隨即帶著官員與民代鑽轎底，再帶頭扛轎出廟，在廟前接受各廟陣頭致敬。他表示，今年180年的東山迎佛祖正逢「台南400」，盼觀音佛祖保庇國家風調雨順、國泰民安，活動永續傳承。

台南市民政局長姜淋煌表示，東山迎佛祖是台灣廟宇中重要民俗活動，每年舉辦時，都是市府與地方民代相同重視的宗教大事。