台灣鈔票面額有5種，其中100元、500元和1000元的鈔票很常見，但是200元和2000元卻相對少見，讓一位網友很好奇，為何2000元鈔票都發行逾20年了，普及率卻不太高，問題引起網友討論，一名曾任運鈔員的網友透露，2000元多是銀行內部在用，因為可以有效減少金庫使用的空間。

一名網友在PTT上分享，台幣2000元的鈔票發行至今已超過20年，但整體流通率卻不高，只有在過年的時候比較常見，有些店家看到2000元的鈔票，甚至還會拒收，讓他很好奇為什麼2000元鈔票這麼不普遍？

根據央行官網的介紹，台幣的2000元鈔票是紫色的，正面的圖案為碟型天線、中華衛星一號；背面圖案則是櫻花鉤吻鮭與南湖大山，發行日期為2002年7月1日。

貼文引起網友討論，「我拿去買東西很多店都不收，說怕收到假鈔」、「不要說2000元的鈔票了，200元也很少見」、「現在物價一直漲，馬上就好用了」、「跟大富翁一樣，等通膨高到一個狀況，5000元鈔票也會開始出現」。

另有自稱當過運鈔員的網友分享，2000元鈔票大多是銀行內部在使用的，因為2000元的鈔票面額較大，可以減少佔用金庫的空間。也有網友說，以前收到長輩給的紅包，打開發現有2000元鈔票，拿到銀行存的時候，行員透露2000元的鈔票大戶很愛用，但一般民眾反而收到以後都想存起來。