TVBS兩年前爆出台內女主播霸凌案，近日前主播張靖玲控告前東家遭駁回，被霸凌的主播古彩彥最近也發文暗示心情受到影響。台北市議員鍾沛君先前也在T台任職，最近她上節目還原以前的座位其實就在這兩人之間，得知此事後很詫異，認為大家都出社會這麼久了，難道不明白工作就是要憑實力，「憑本事這件事你還沒有個底嗎？」

鍾沛君最近上《豈有此呂》分享從媒體業轉戰政治圈的甘苦談，她笑說自己當了多年政治記者，也當過主播，原以為應該有一定的知名度，沒想到剛轉換跑道的時候還是很受挫，還被選民當面問說：「我都看T台，我從來沒有看過妳欸？」還被菜市場的阿姨驚訝「真實身材竟這樣」，虧她：「妳漢草（身材）很好欸」。

豈有此呂 EP164｜美女主播處宮鬥風暴核心！認下手機會蠻多的 爆這咖手腳不乾淨｜鍾沛君 呂捷

提到主播宮鬥八卦，鍾沛君直言其實以前她在電視台的位置就是「搖滾區」，正好夾在兩組當事人之間，她覺得驚訝的是，大家都在職場打滾好幾年了，為何還會有宮鬥霸凌戲碼，「要弄成這麼無聊的手段嗎？」認為工作應該要靠實力，但也坦言媒體圈工作時間長，「如果要下手機會很多」。

據《ETtoday新聞雲》報導，鍾沛君受訪時更加碼透露，知道有位線上女主播的風評不好，「手腳不乾淨」，常聽聞她A走贊助服飾當私服，常常一工作完東西就消失，接著看到在她私下照片出現，而這個人還能夠在各台遊走，算是公開的秘密。