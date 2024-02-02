據大陸財聯社報導，近日大陸國家主席習近平與大陸國務院總理李強發表重要講話時，都明確就「發展新質生產力」提出新要求，體現出大陸中央層級重視與規劃，也刺激多地政府對該項工作要求的部署提速，像是近日密集召開的地方兩會上，多個省市紛紛宣佈向「新質生產力」發力。

中共中央政治局1月31日就扎實推進高品質發展進行第十一次集體學習。習近平主持時表示，發展新質生產力是推動高品質發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。他更強調，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高品質特徵。另外稍早李強在陝西調研時也提及，加快培育和發展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。

根據《人民日報》發文指出，新質生產力相對於傳統生產力，是指大量運用大數據、人工智慧、互聯網、雲端計算等新技術與高素質勞動者、現代金融、數據資訊等要素緊密結合而催生的新產業、新技術、新產品和新業態，代表著生產力水準質的躍遷。

這也讓近期密集召開的大陸地方兩會上，多個省市具體包含如北京市、天津市、廣東省、江蘇省、四川省、河北省、山西省、遼寧省都相繼提出，要加快發展新質生產力。多地政府工作報告提出，2024年將錨定培育新興產業、未來產業，聚焦以科技創新引領經濟發展，促進形成新質生產力，培育強勁新動能。

西南財經大學經濟學院副院長韓文龍則分析，認為新質生產力的「新」體現兩個方面。第一是要素構成新，包括掌握新科技的新型勞動者、智慧設備等新生產數據、數位空間等非物質化的新勞動對象，以及新科技、新管理模式和資料新要素等。

二是具體表現新，即依託於新技術、新產業、新業態和新領域的先進生產力。同時新質生產力的「質」則體現為四個方面，例如新本質、高品質、高品質和「質」優勢。